Présidentielle 2024: Voici l'âge des 19 candidats en lice

Qui est le benjamin des candidats à l'élection présidentielle ? Qui en est l'aîné ? L’article 28 de la constitution stipule que tout Sénégalais qui aspire à diriger le pays "doit (...) être âgé de trente-huit (38) ans au moins et de soixante quinze (75) ans au plus le jour du scrutin (...)». Selon des données fournies par "Senegalvote", les 19 prétendants en lice sont âgés entre 35 et 68 ans.















Pape Djibril Fall - 38 ans





Anta Babacar Ngom - 40 ans





Bassirou Diomaye Faye - 43 ans





Déthié Fall - 48 ans





Daouda Ndiaye - 50 ans





Cheikh Tidiane Dièye - 51 ans





Mame Boye Diao - 53 ans





Serigne Mboup - 57 ans





Aly Ngouille Ndiaye - 59 ans





Thierno Alassane Sall - 60 ans





Malick Gackou - 62 ans





Amadou Ba - 62 ans





Aliou Mamadou Dia - 64 ans





Mamadou Lamine Diallo - 64 ans





Idrissa Seck - 64 ans





Mahammed Boun Abdallah Dionne - 65 ans





Boubacar Camara - 65 ans





Habib Sy - 67 ans





Khalifa Ababacar Sall - 68 ans