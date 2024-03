Présidentielle 2024 : Voici les lieux de vote des 19 candidats

Fini le temps de la campagne. Place au vote. Les Sénégalais rejoindront les urnes ce dimanche 24 mars pour enfin choisir le successeur du président Macky Sall. En lice, 19 candidats qui ont décidé de briguer le suffrage universel. Ils iront aussi glisser leur enveloppe dans l’urne.

La cartographie des lieux de vote des candidats à l’élection présidentielle est connue. Sur les 19 candidats, 5 candidats voteront dans le département de Dakar.





Il s’agit du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar Amadou Ba. L’ancien premier Ministre sera au bureau 06 du centre de Hlm Grand-Médine dans la commune des Parcelles Assainies.





Deux candidats voteront dans la commune de Grand-Yoff. Il s’agit de Khalifa Ababacar Sall et Boubacar Camara. Ils seront respectivement au bureau 06 du centre de l’école Grand-Yoff 02 dit Ecole Marché et au bureau 01 de l’école HLM Patte d’Oie.





Le quatrième candidat issu du département de Dakar est celui du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Aliou Mamadou Dia va accomplir son devoir citoyen au bureau 07 de l’école Mamadou Diagne de Ouakam.





Alors que le candidat Mamadou Lamine Diallo sera à l’école Bamba Mbakhane Diop sise à la Zone B pour glisser son bulletin dans l’urne. C’est à l’école Ngalandou Diouf de Mermoz que la seule femme en lice dans cette présidentielle, Anta Babacar Ngom, accomplira son devoir citoyen.





En dehors du département de Dakar, d’autres candidats seront aussi dans la banlieue pour accomplir leur devoir citoyen. A Pikine, le professeur Daouda Ndiaye vote à l’école Guinaw rail nord. El Hadj Malick Gackou sera à l’école 16 de Sam notaire à Guédiawaye.





Les autres candidats sont répartis entre les régions de Thiès, Louga, Fatick, Saint-Louis, Kaolack et Kolda. Pour la première citée, les candidats Idrissa Seck et Thierno Alassane Sall seront respectivement à l’école Malick Kaïré et à l'école El Hadj Aly Ba de Thiès Ouest. Dans le département de Mbour, Bassirou Diomaye Faye accomplira son devoir citoyen à Ndiaganiao et Pape Djibril au bureau 17 du CEM de Thiadiaye.