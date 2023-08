PRESIDENTIELLE 2024: YAW RECLAME UNE AUTORITE IMPARTIALE POUR ORGANISER LE SCRUTIN

Face à la presse ce lundi, les députés de Yewwi Askan Wi ont évoqué la question de la transparence du vote. Ils réclament une autorité impartiale pour la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. Ainsi, ils estiment que le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome ne peut pas organiser ces élections, on doit le changer », exigent les parlementaires.





« Aujourd’hui on nous interdit de prononcer des mots comme résistance, la lutte. Cependant nous allons continuer encore et encore à crier pour les libertés démocratiques. Ousmane sonko reste et restera le candidat unique », a déclaré le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.





Dans la foulée, Ameth Aïdara, maire de Guédiawaye et membre de ladite coalition déplore l'interdiction perpétuelle de leurs rassemblements et point de presse par l'Autorité. Le siège du PRP a été barricadé pendant un mois, ce qui est déplorable. D'ailleurs, ils demandent à la gendarmerie de payer le loyer du siège de Déthié Fall.





Sur un autre registre, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi renseigne avoir effectué une visite à Fass Boye et présente ses condoléances aux familles éplorées.