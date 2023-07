Présidentielle : 444 religieux lancent une pétition pour la troisième candidature de Macky Sall

Des hommes religieux ont lancé une pétition favorable à une troisième candidature du Président de la République, Macky Sall. Cette initiative porte la marque de Serigne Moustapha Mbacké Bara Dolly de Touba. L’homme indique avoir réussi à “enrôler 444 chefs religieux appartenant à toutes les familles religieuses du Sénégal pour exiger une candidature de Macky Sall en 2024”.





Il renseigne, par ailleurs, que le Macky Sall va recevoir “les signataires de cette pétition dans les prochains jours”.





Serigne Moustapha Mbacké Bara Dolly estime que “Macky Sall est l’homme idéal pour diriger le pays dans un contexte d’exploitation prochaine du gaz et du pétrole”. Il indique en outre qu’il est le plus apte à “préserver les valeurs sénégalaises” léguées par des générations d’hommes religieux. Il affirme enfin que cette pétition n'est qu'une première étape, et que les signataires "n'hésiteront pas à battre campagne pour le Président sur le terrain".