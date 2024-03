Présidentielle à Tambacounda, Bakel, Koumpentoum et de Goudiry : Les chiffres sortis des urnes

Dans le département de Bakel, sur les 66. 767 inscrits, 35 104 électeurs ont voté. La coalition Benno Yakaar a obtenu 21.162 voix contre 11.102 voix pour la Coalition Diomaye Président.



Le président du conseil départemental Mapathé Sy qui s'est donné corps et âme lors de la campagne avec ses partisans a battu tous les responsables des autres partis et coalitions. Pourtant le candidat Amadou Ba avait zappé le département lors de sa campagne. Il a fallu au PM de faire le déplacement pour recoller les morceaux.



La surprise de cette élection est venue de Goudiry qui jusque-là était détenu par le maire Thiedel Diallo de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Ces derniers ont été laminés par le coordonnateur du Prodac Djimo Souaré dont le candidat Amadou Ba a obtenu 18 784 contre 5 866. Et Khalifa Sall a engrangé 907 voix sur les 27 537 votants.



De plus, le département de Koumpentoum tombe dans l’escarcelle de la coalition BBY qui a engrangé 19 870 voix contre 11 486 sur les 36 806 votants.



En attendant, la commission départementale de recensement des votes du département de Tambacounda siégeant au Tribunal d'instance de Tambacounda tarde à publier, comme chaque année, les résultats issus des bureaux.