Présidentielle : Abdoulaye Bathily félicite Ousmane Sonko et Diomaye Faye

Les messages de félicitations à l'endroit du Pastef continue de pleuvoir. Après les candidats, d'autres hommes politiques du Sénégal ont aussi reconnu et salué la victoire de Bassirou Diomaye Faye.





Parmi eux, Abdoulaye Bathily. A travers un post sur X, il déclare: "Je félicite le Pastef et ses leaders Ousmane Sonko et Diomaye Faye et toutes les forces vives de notre pays pour cette belle victoire qui ouvre la voie à la réhabilitation de l’exception sénégalaise et à la reprise de la marche de notre beau pays pour la démocratie et le progrès".