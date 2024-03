Présidentielle : Aliou Mamadou Dia engrange le soutien de plusieurs mouvements et partis

Hier, Aliou Mamadou Dia s'est posé pour une rencontre avec des alliés. Essentiellement, il s'agit de partis et mouvements qui ont décidé de soutenir le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR). En plus de réaffirmer leur confiance sur le choix porté sur Aliou Mamadou Dia par Serigne Moustapha Sy, ces responsables disent être satisfaits du programme "Niit ak Naatangué" proposé par le candidat.















Bruno Derneville, Directeur de campagne du candidat Aliou Mamadou Dia ouvrant les travaux, a lancé le message d’accueil des alliés en leur rappelant les valeurs du parti. « Vous avez trouvé de l’empathie, de la résilience, de l’humilité et de la détermination chez le candidat du PUR. C’est une force structurée que vous avez avec vous. Ensemble, nous pouvons faire de grandes réalisations en s’appuyant sur ce programme ambitieux Niit ak Naatangue », a-t-il déclaré













Pour sa part, Aliou Mamadou Dia a particulièrement salué le ralliement de Cheikh Alassane Sène "qui a mis à sa disposition son propre programme". Le candidat estime que pour la construction du Sénégal, on doit aller dans une logique "d'intérêt général". Ainsi il se dit ouvert à travailler avec toute personne qui s'inscrit dans cette logique. Par ailleurs, il a rappelé à ses camarades et nouveaux alliés de "continuer le travail de terrain, seul moyen d'accéder à la magistrature suprême".