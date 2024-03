Présidentielle : Amadou Ba reprend sa campagne et lance un message à son équipe

Suspendue hier, la campagne électorale du candidat Amadou Ba va rependre ce mercredi. L'annonce a été faite par son allié, Mamoudou Ibra Kane, qui rapporte les mots du candidat de Benno Bokk Yakaar : "On continue !".







"Le Président Amadou Ba reprend sa campagne électorale ce mercredi. 'On continue !' Mot d'ordre de ABPrésident à toute l'équipe de campagne, à Benno Bokk Yakaar et Alliés et à tous les Sénégalais qui se mobilisent pour la victoire le 24 mars 2024", écrit le journaliste et homme politique.





Amadou Ba était attendu à Louga et Saint-Louis hier avant la suspension de sa campagne électorale pour rencontrer le chef de l'Etat. Plutôt, dans la journée, des informations faisaient savoir que Macky Sall avait décidé de ne plus financer la campagne de Amadou Ba au profit de Boun Dionne. Finalement, selon Madiambal Diagne, Macky va continuer à soutenir financièrement la campagne d'Amadou Ba.