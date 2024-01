Présidentielle : Aminata Touré vient garnir la liste des ex PM éliminés

La journée n'a pas été facile pour les anciens premiers ministres, candidats déclarés à la présidentielle du 25 février. Parmi les cinq appelés à régulariser des parrains , ce mardi 09 janvier, seuls Mahammed Boun Abdallah Dionne et Idrissa Seck ont pu passer le filtre.





Après Souleymane Ndéné Ndiaye et Abdoul Mbaye, Aminata Touré a aussi été recalée. Devant régulariser 18980 parrains et 4 régions, elle n'a pu avoir à la fin que 38 820 après la vérification du second tour.