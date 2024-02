Présidentielle au Sénégal : La CEDEAO appelle à privilégier le dialogue

Ce samedi se tenait à Abuja, un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDAO). Si le principal sujet évoqué est la situation au Niger, la conférence des présidents a aussi analysé les récents développements au Sénégal.





A ce propos, dans le communiqué final du sommet, la conférence des présidents dit avoir pris note "de la fin du mandat du Président Macky Sall le 2 avril 2024 et le félicite pour les formidables réalisations en matière d'infrastructures et de développement économique qu'il a réalisées en tant que Président de la République du Sénégal et pour son leadership inestimable en Afrique et le monde".





Par ailleurs, elle a appelé "toutes les parties prenantes sénégalaises à donner la priorité au dialogue en vue de préserver les acquis démocratiques du Sénégal à travers une élection présidentielle libre, inclusive et transparente".