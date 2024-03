Présidentielle au Sénégal : Le Nicaragua envoie une lettre de félicitations à Bassirou Diomaye Faye

Managua, le 26 mars 2024













Excellence





M. Bassirou Diomaye Faye





Président élu





de la République du Sénégal





Dakar













Cher monsieur le président,













Au nom du peuple héroïque et libre de notre Nicaragua, du Gouvernement de Réconciliation et d'Unité Nationale et en notre propre nom, nous souhaitons vous exprimer nos plus sincères félicitations pour votre victoire électorale aux élections générales de la République du Sénégal.













Nos peuples ont lutté héroïquement contre l'imposition coloniale, brandissant les drapeaux de l'indépendance, de la souveraineté nationale et de l'autodétermination, nous célébrons aujourd'hui ce triomphe pour le peuple sénégalais et pour les peuples africains.













Nous reconnaissons également les précieux principes de solidarité du peuple sénégalais dans le respect de l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à son autodétermination et à sa liberté.













Nous ne pouvons oublier les journées particulières de l'Année 2007, où lors de notre visite dans votre Pays, nous avons pu en apprendre davantage sur votre Esprit Combattant et votre célèbre Littérature et Art que représente si fièrement le Frère Léopold Sédar Senghor, dont l'œuvre magnifique constitue un héritage pour le patrimoine du Sénégal et la famille humaine.