Présidentielle : Boubacar Camara met en garde contre "les incapables, aventuriers qui ne connaissent que la violence »

Invité de Walfadjri, le candidat Boubacar Camara a lancé des piques déguisées à certains de ses concurrents à la Présidentielle. Des tacles qui semblent directement destinés aux patriotes Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye.





"Il y a des candidats qui n'ont jamais été au pouvoir et qui appellent au changement, à la rupture. Ces gens-là, il y en a qui font beaucoup de bruit, mais ce sont des incapables. Ils ne connaissent que la violence et les mauvaises paroles. C'est un risque de leur donner le pays. Ce sont des aventuriers. Ils doivent encore rester sur la touche pour apprendre. Tu peux avoir un pouvoir politique sans être capable de gérer un pays. Ils doivent aller apprendre. C'est ça la réalité", a déclaré le candidat à la Présidentielle.