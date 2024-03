Présidentielle : Bouna Kanté initie une marche victorieuse pour le candidat Amadou Ba

Membre de Benno Bokk Yakaar et Coordonnateur du comité électoral Fann Point E Amitié, Bouna Kanté et ses hommes ont organisé, ce jeudi 21 mars, une "marche victorieuse" pour leur candidat Amadou Ba.



"La marche victorieuse des populations des Sicap, Fann et Point E couronne deux semaines de campagne rythmées par des engagements, des propositions majeures, un discours responsable et une claire vision d'une gouvernance mettant la performance au centre des décisions fortes pour le bien des Sénégalais et des communautés Africaines vivant au Sénégal", affirme le membre de la mouvance présidentielle.



Après cette marche victorieuse, Bouna Kanté et ses hommes promettent d'honorer de leur présence le meeting de clôture de Amadou Ba ce vendredi. Ils promettent également à Amadou Ba une victoire dès le premier tour le soir du 24 mars prochain.