Présidentielle : Cheikh Tidiane Diéye dément les rumeurs sur son autre nationalité

Candidat à la Présidentielle, Cheikh Tidjane Diéye a été accusé de détenir la nationalité suisse. Dans un texte reçu à Seneweb, il nie catégoriquement.





"Les nouveaux mensonges au sujet de ma nationalité.





Des informations circulent depuis quelques temps au sujet de la nationalité de certains candidats. Celles ci m’attribuent la nationalité Suisse.





J’informe l’opinion publique nationale et internationale sur ce qui suit:





– Je suis de père et de mère sénégalais.





– Je n’ai pas une autre nationalité. Je n’ai jamais cherché à obtenir ou eu aucune autre nationalité que celle du Sénégal.





– J’ai résidé en Suisse de 1998 à 2002 pour mes études. Comme tous les étudiants j’y ai séjourné avec un permis de séjour étudiant B. Permis que j’ai rendu aussitôt après mon diplôme pour rentrer chez moi.





– Pour avoir la naturalisation dans ce pays il faut y avoir séjourné au moins 10 ans dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.





– Je suis monogame, marié une seule fois, à une épouse sénégalaise de père et mère Sénégalais, qui elle-même n’a aucune autre nationalité.





– En dehors de ma période d’étude, je n’ai jamais séjourné dans aucun autre pays pour plus d’un mois, toujours pour des raisons professionnelles.





Il est clair que les médiocres et incapables qui me poursuivent depuis longtemps pour me trouver la petite bête vont devoir courir encore. Aussitôt après la validation de ma candidature par le Conseil Constitutionnel, ils sont allés chercher ma supposée « double nationalité » du côté de la France. Lorsque que je leur ai dit publiquement qu’ils faisaient fausse route et que c’est plutôt du côté de la Suisse qu’il fallait, peut-être, chercher s’ils étaient plus malins, puisque j’y ai séjourné pendant quatre ans pour mes études, ils ont foncé, sans réfléchir ( le peuvent-ils ?) vers cette nouvelle proie. Ils viennent de se fracasser.





Après la Suisse ils iront peut-être chercher au Nigeria, au Ghana, en Côte d’Ivoire, en Gambie, aux Comores, au Vietnam, entre autres pays où je voyage régulièrement.





Je ne me laisserai pas divertir par ces loosers car je n’ai pas le temps pour ergoter sur des bagatelles.





FOCUS! Nous avons un projet à proposer aux sénégalais; un système corrompu à déboulonner; une élection à remporter.





– Libérer le Candidat Bassirou Diomaye Faye pour qu’il batte campagne;





– Libérer Ousmane Sonko et tous les prisonniers politiques car vous n’avez rien contre sur eux;





– Organisez l’élection à date car aucun report ne sera permis. « Force restera à la loi » et aucune manifestation ne sera autorisée. Ce pays a besoin de paix!





– Préparez-vous à rendre le pouvoir et à partir.





Voilà votre feuille de route pour les semaines à venir.









Dr Cheikh Tidiane DIEYE