Présidentielle dans le département de Thiès : Le préfet Mame Less Kaboul fait le point

Le département de Thiès compte 395.943 électeurs répartis dans 819 bureaux qui sont dans 291 centres. En plus de ces données, l'autorité administrative informe que tout le matériel est disponible. Toutefois, elle a exprimé ses préoccupations par rapport aux cartes d'électeur en souffrance dans des commissions.



« À ce jour, environ 11.500 cartes ne sont pas retirées », souligne-t-il.



Le nouveau préfet de Thiès, Mame Less Kaboul donne des gages quant à la bonne organisation du scrutin. « Le matériel est mis en place dans les 819 bureaux ouverts dans 291 lieux de vote que compte le département de Thiès ».



La nouvelle carte électorale de Thiès comporte 395.943 inscrits dont 17671 primo votants enrôlés lors de la révision exceptionnelle d'avril 2023.



Les membres des bureaux de vote, tous désignés et réformés, sont déjà prêts, selon le préfet du département de Thiès.