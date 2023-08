Présidentielle de 2024 : l’autre obstacle devant Karim Wade

L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk Me Moussa Diop avait soulevé la question sur les supports du groupe E-Medias. Wal fadjri l’a martelée dans son édition de ce jeudi. Après avoir été réhabilité par la modification de la loi électorale, Karim Wade fait face à un nouvel écueil sur le chemin de la prochaine présidentielle : sa nationalité française. Le journal rappelle que l’article 28 de la Constitution stipule que «tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise».



D’aucuns estiment qu’il suffirait à l’ancien ministre d’État de renoncer à sa nationalité française pour pouvoir être éligible. Mais Me Moussa Diop, qui est avocat au Barreau de Paris, a émis un avis contraire. Il a brandi l’article 18-1 du code civil français pour dire que «quand on est né sur le territoire français», il est impossible de renoncer à la nationalité française après 19 ans.



Karim Wade est né le 1er septembre 1968 à Paris. Il aura 55 ans dans une semaine.