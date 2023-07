Présidentielle de 2024 : Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakar sera connu au plus tard ce dimanche (Zator Mbaye)

Après que le président Macky Sall ait renoncé à sa candidature à la présidentielle de 2024, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar sera connu au plus tard ce dimanche. L’information a été livrée sur Rfm par Zator Mbaye,responsable de l’AFP et membre de la coalition Benno Bokk Yakar qui a assisté hier à la réunion de la conférence des leaders de la majorité présidentielle.







« Le président à l’issu de la rencontre nous a indiqués qu’il souhaiterait justement que d'ici la fin de cette semaine, d'ici le week-end au plus tard que le nom du candidat soit connu du public sénégalais parce qu’il a déjà tout ce qu’il faut, toutes les jonctions de ses alliés politiques. Le chemin est balisé justement pour que la personne qui devra être le capitaine de notre équipe soit connue pour préparer la victoire éclatante de notre coalition lors des élections de 2024. Pour le profil, il serait un homme d’ouverture, d’unité, d’union, un homme d’une certaine expérience, un homme également qui pourra faire de Benno ce qu'il est à assurer le continuum de la vitalité de Benno Bokk Yakaar qui est de son soubassement politique et qui permettra justement de faire des politiques publiques qu’il aura à dérouler parce que nous souhaitons justement que le candidat puisse aussi faire du Plan Sénégal émergent avec le PAP3,le PAP4, son programme parce que l’avantage du candidat, c'est qu'il y aura déjà un bilan sur lequel il pourra s’appuyer mais aussi un programme à proposer aux Sénégalais. Ce qui est important, c’est que dans la plus grande majorité, pour ne pas dire l’unanimité, les uns et les autres ont donné une carte blanche au président Macky Sall pour pouvoir nous proposer le meilleur profil de Benno. Certes, il a renoncé à sa candidature mais il nous connaît mieux que quiconque. Il en maîtrise bien sûr les qualités, les avantages et les inconvénients de chaque profil », précise Zator Mbaye sur Rfm.