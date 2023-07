Présidentielle de 2024 : Macky Sall enregistre déjà deux candidatures à l’APR

Lors de la réunion du Secrétariat exécutif national (Sen) de l’APR, ce mercredi au Palais, le Président Macky Sall, qui a annoncé qu’il ne briguera pas un troisième mandat en 2024, a reçu carte blanche de ses camarades pour désigner leur candidat pour la prochaine présidentielle. Le chef de l’État écarte d’emblée toute idée de primaires. «Elles font beaucoup de dégâts parce qu’elles divisent le parti», a-t-il balayé.



Macky Sall penche pour candidat de consensus. Et dans ce sens, il a demandé aux membres de l’APR qui souhaiteraient lui succéder de se signaler. Il a été servi. D’après L’Observateur, qui est revenu dans son édition de ce jeudi sur les minutes de la rencontre, Abdoulaye Diouf Sarr et Abdoul Aziz Diop ont déclaré leurs candidatures à la candidature.



Le premier est un ancien ministre de la Santé, candidat malheureux à la conquête de la mairie de Dakar et à la reconquête de la municipalité de Yoff. Le second est ministre-conseiller, ancienne figure du Mouvement M23.



En attendant d’éventuelles autres candidatures, Diouf Sarr et Diop devront montrer qu’ils correspondent au profil du dauphin idéal dressé par Macky Sall : «Il faut choisir le candidat de la générosité. (…) Le choix ne sera pas affectif car c’est une affaire d’État.»