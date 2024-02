Présidentielle : Des experts de la mission d’observation de l’UE maintenus à Dakar pour surveiller le processus

Suite à une invitation du gouvernement du Sénégal pour observer l’élection présidentielle qui était prévue en février 2024, la Mission d’observation Electorale de l’Union Européenne ( MOE UE) avait déployé 32 observateurs de longue durée pour suivre les joutes électorales.





La cheffe observatrice Malin Bjork avait présenté la mission le 2 février , à la veille de la campagne électorale.





Alors que l’élection a été reportée, la MOE UE a décidé que des experts allaient rester au Sénégal pour suivre attentivement l’évolution du processus. Cependant, ils ont conclu qu’au vu de l’incertitude du calendrier électoral, les observateurs de longue durée qui ont été choisis, retournent chez eux.





La mission craint que le report de la présidentielle constitue une rupture avec la longue tradition de démocratie du Sénégal et condamne les violences dont ont été victimes des journalistes et des citoyens lors des dernières manifestations. «La MOE UE souligne par ailleurs l’importance du respect de la liberté de la presse et regrette le retrait de la licence de diffusion de la chaîne Walf Tv (suspension levée depuis) qui a limité le droit de la population sénégalaise à être informée. Elle rappelle de même l’importance de garantir un accès continu à l’internet», lit-on sur la note.