Présidentielle : Des intellectuels originaires de Sédhiou annoncent leur soutien à Bassirou Diomaye Faye

La tournée de la coalition DiomayePrésident a permis aux patriotes d'enregistrer de nouveaux soutiens. Dans un communiqué conjoint, 30 responsables de Sédhiou ont annoncé se rallier au candidat Bassirou Diomaye Faye. Voici leur communiqué.





"Présidentielle 2024 Sédhiou





Communiqué de presse conjoint





Après un échange profond, qui découle d'une analyse de la situation économique et sociale du Sénégal et de la région de Sédhiou, nous avons décidé, après avoir pris le temps de scruter le programme de la Coalition Diomaye Président, de soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye.





Ce choix, qui n'est pas fortuit, s'inscrit dans la perspective de notre vision, que nous partageons avec le président Ousmane Sonko, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Un Sénégal qui saura placer l'intérêt général au-dessus des individualités et des strapontins.





Notre pays est entré dans une phase de révolution, impulsée par une génération de leaders totalement désintéressés dont l'engagement est forgé par une nécessité probante de changer de cap et d’opérer une rupture profonde sur notre modèle de développement. Nous avons foi qu'avec cette génération décomplexée, compétente, patriote et consciente des vrais enjeux, à laquelle nous nous identifions, le Sénégal amorcera inéluctablement des mutations profondes qui feront de nous un pays respecté dans le concert des nations. L’investissement dans les priorités sera au cœur des politiques publiques. Car, bien entendu, il y a une différence entre la mesure de la volonté du développement et la mesure du développement.





Nous croyons foncièrement que notre pays, avec le projet de la Coalition Diomaye Président, sortira du système néolibéral qui, depuis 1960, entretient et accroît les inégalités, la fracture sociale, le pillage des ressources naturelles. Or, aucune société ne peut progresser de manière cohérente et stable avec un corps social éclaté entre une minorité de privilégiés et une masse de laissés pour compte. Il est temps qu'on ait des pouvoirs publics qui assurent la redistribution de la richesse et l'égalité des chances.





Nous nous engageons à soutenir le projet prometteur de la Coalition DiomayePrésident, porté par des hommes et femmes intègres pour redonner l'espoir à cette jeunesse qui miaule sa détresse. Nous lançons un appel à toutes les populations de la région de Sédhiou, notamment les jeunes, à voter massivement pour le candidat BassirouDiomayeDiakhar Faye, choisi par Ousmane Sonko.





La région de Sédhiou, avec son immense retard de développement économique, encouragé par la politisation à outrance de nos collectivités, gérées par des élus locaux qui n’ont de vision que pour élargir leurs bases politiques, ne doit pas rater le train de l’histoire. Le programme de la Coalition Diomaye Président, qui propose d’imposer aux collectivités territoriales l’élaboration de plans locaux de développement (PLD), serait une innovation majeure qui permettra à nos collectivités d’avoir une vision claire d’un développement local durable avec des élus locaux stratèges et visionnaires.





Nous appelons les populations, notamment les jeunes, à se mobiliser dans toutes les communes de la région de Sédhiou, et dans tous les quartiers pour desserrer, au soir du 24 mars, l’étau de l’emprise des politiciens carriéristes. Pour la première fois, nous avons l’opportunité de choisir un PROJET et non une individualité. Ne laissons pas passer cette occasion historique de donner à notre pays un cap irréversible vers la prospérité.





Vive la Coalition DiomayePrésident !





LES SIGNATAIRES





El Hadji Omar MASSALY, Président Fondateur du Groupe Panafricain ELMA

Landing COLY, Spécialiste en santé publique, Canada

Doura CISSE, Enseignant

Mamadou Yaya DIALLO, Data Analyst, France

MouhamedRoufaye SABALY, Assistant Administratif

Dr Salif COLY, Professeur de Philosophie, essayiste

Dr Ibrahima CISSE, Physicien, France

Dr Salif SANE, Enseignant-chercheur, UGB

Dr IbouDramé SYLLA, Professeur de Philosophie, écrivain

Mamadou Boye SYLLA, Professeur de Mathématiques

Almamy Fodé Fossar SOUANE, Doctorant en sciences politiques, France

Mouhamadou Mansour DIA, Prépa de Doctorat en muséologie, Paris 1 Panthéon Sorbonne

Ibrahima BALDE, Doctorant au Laboratoire d’Algèbre, UCAD

Naby DIOP, Data Scientist, Statistician, New York

Abdoul Aziz COLY, Master II en Histoire des Relations Internationales, UCAD

Cheikh Ahmadou Bamba BADJI, Junior Consultant, Pétroleumengineer

Ibrahima DABO, Analyste d’indicateurs de performance

Ousseynatou SOW, Agent commercial

Abdou MANE, Professeur de Portugais

Lamine Wahab CISSE, Master en Banque et Ingénierie financière

Alpha Oumar DIALLO, Doctorant en Philosophie, Paris-Nanterre, France

Mamadou Lamine dit Sita CISSE, Professeur, Mathématiques-Svt

EL Hadji Malick DIA, Coach en Prise de Parole/ Business Developer

Ibrahima SAMBOU, Professeur de Philosophie

Landa IRADIANG, Professeur d’espagnol

Yaya BAYO, Fiscaliste

Alioune CAMARA, Enseignant

Amadou MANKOU, Master II en Histoire

Seni DIANE, Etudiant en Mathématiques, Physique et Informatique

Bacary MARENA, Etudiant Lettres Modernes"