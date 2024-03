Présidentielle : Des responsables de fédération du PDS invitent Karim Wade à soutenir Amadou Ba

Des responsables et cadres du Parti démocratique sénégalais (PDS) invitent Karim Wade à soutenir le candidat Amadou Ba. “Nous lançons un appel à notre candidat, à notre président du groupe parlementaire, aux responsables et aux militants à se joindre à notre posture républicaine pour faire jouer au PDS son rôle historique. Nous devons montrer que le PDS est un parti responsable”, a dit Abdou Thiam, responsable du parti à Linguère et membre de la cellule communication du PDS.