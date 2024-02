Présidentielle du 15 décembre 2024 : L’APR se mobilise pour la victoire de leur candidat, Amadou Ba

Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) s’est fendu d’un communiqué, ce jeudi 8 février, pour s’exprimer sur la crise politique au Sénégal. Ce, tout en se projetant vers la Présidentielle de décembre 2024. «Le cours politique national, dans sa séquence actuelle, reste marqué par l’intensité du débat démocratique, partagé entre approbations et contestations, relativement à l’adoption par l’Assemblée nationale, de la proposition de loi fixant la date de l’élection présidentielle au 15 décembre 2024 », a-t-il reconnu. Ainsi, il a salué l’adoption de la loi à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés et engage tous les démocrates et républicains au respect de cette décision souveraine des représentants du peuple.





Toutefois, les membres exhortent leurs « camarades à préparer, dans l’unité et la solidarité, le dialogue national ouvert par le Président de la République et l’élection Présidentielle pour une éclatante victoire de notre candidat Amadou Ba au soir du 15 décembre 2024, gage de la poursuite du Plan Sénégal émergent (PSE), dans un Sénégal de paix et de prospérité partagée ».





Les félicitations du SEN au Président Macky Sall





A propos du dialogue annoncé, « le SEN félicite vivement le Président Macky Sall pour sa volonté, sans cesse renouvelée, de dialoguer régulièrement avec toutes les franges de la population mais particulièrement pour son engagement ferme à mettre en œuvre un processus pragmatique d’apaisement et de réconciliation, en vue de préserver la paix et la stabilité ».





Il rappelle qu’à l’issue de la réunion du Conseil des Ministres du 7 février 2024, le Président de la République, après avoir renouvelé sa confiance au Premier Ministre Amadou Ba et à l’ensemble des Ministres, a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions requises afin de poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et les forces vives de la nation, en vue de renforcer, d’une part, notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et inclusif, d’autre part, la crédibilité des institutions de la République et d’organiser, dans les meilleures conditions de l’élection Présidentielle du 15 décembre 2024.





« Face aux défis sécuritaires multiformes et aux impératifs majeurs de stabilité du Sénégal et de cohésion de la nation, … »





Se réjouissant également de la volonté clairement indiquée du Chef de l’État, en sa qualité de garant du fonctionnement régulier des Institutions et de la cohésion nationale, de tout mettre en œuvre pour un Sénégal pacifié et réconcilié, le SEN appelle tous les Sénégalais à s’engager dans cette importante séquence ouverte par le Président, afin de consolider la paix et la concorde nationale et de bâtir des consensus dynamiques, notamment, dans un contexte où les menaces sont à nos portes.