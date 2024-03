PRESIDENTIELLE DU 24 MARS 2024 : LA MISSION D’OBSERVATION DE L’UE PRÉVOIT DE DÉPLOYER 100 OBSERVATEURS

Suite à la révision du calendrier électoral qui fixe la présidentielle au 24 mars et la campagne qui a débuté le 09 mars et devra prendre fin le 22 mars.





La Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE/UE) déclare qu’elle va poursuivre l’ensemble de ses activités conformément aux nouvelles échanges.





En effet, la MOE/UE a été invitée par les autorités sénégalaises à venir suivre le déroulement des joutes électorales qui étaient prévues pour le 25 février passé.





Présente depuis le 13 février, la mission dit prendre acte du nouveau calendrier électoral et observe le déroulement de la campagne ainsi que les préparatifs du scrutin. «Nous appelons au plein respect des libertés d’expression, de presse, d’accès à l’information hors ligne et en ligne, et de réunion durant cette campagne », soutient Malin Bjork, qui dirige la Mission.





La Mission rappelle qu’il est important d’assurer l’égalité des chances à tous les candidats pour la campagne électorale. « A cet égard, nous prenons note de la libération, le 14 mars, de l’un des candidats à l’élection présidentielle qui était maintenu en détention, et souhaitons qu’elle puisse contribuer au déroulement d’une campagne apaisée et sans violence », note-t-elle.





Ainsi, la Mission annonce que les 10 experts électoraux qui se trouvent actuellement à Dakar seront rejoints par 28 observateurs de longue durée qui vont être déployés à partir du 18 mars, dans les 14 régions du Sénégal. En plus, un deuxième groupe de 42 observateurs les rejoindra le 22 mars prochain.





La MOE/UE assure que ce dispositif sera renforcé le jour du scrutin par des diplomates de pays membres de l’Union européenne en poste à Dakar, ainsi que par une délégation de députés du parlement européen.