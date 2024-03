Présidentielle du 24 mars : Idrissa Seck décroche le Dr Cheikh Tidiane Seck

À quelques jours du scrutin présidentiel du 24 mars, les jeux d'alliances se poursuivent. Alors que ses anciens camarades du Parti démocratique sénégalais (Pds) sont en ordre dispersé, le leader du Bloc national des démocrates/Xel ak Koom (Bnd/Xel ak Koom) a décidé de soutenir la candidature d'Idrissa Seck.





Dans une note, il a demandé à tous ses militants et sympathisants de voter et faire voter pour le leader de Rewmi.