Présidentielle du 24 mars : Macky Sall fixe la période de la campagne électorale

Après avoir fixé la date de l'élection présidentielle au 24 mars prochain, le chef de l'Etat, Macky Sall, a pris un décret portant fixation de la période de la campagne électorale.





"En application des décisions du Conseil constitutionnel notamment celle n°5/E/2024 en son article 3 et son considérant 13, la campagne électorale débute le samedi 09 mars 2024 à zéro heure pour se terminer le vendredi 22 mars 2024 à minuit", lit-on dans cet acte. Il precise que cette campagne va se dérouler conformément aux dispositions du Code électoral en matière de propagande électorale.