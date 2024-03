Présidentielle du 24 mars : Pape Samba Mboup quitte Macky et

Pape Samba Mboup quitte le camp présidentiel. L’ancien directeur de cabinet du Président Wade, qui avait rejoint Macky Sall, dépose ses baluchons chez l’opposition.





Repris par Les Échos, il annonce son soutien au candidat désigné par Ousmane Sonko. « Je voudrais informer nos compatriotes sénégalais d’ici et de la diaspora qu’après mûres réflexions, j’ai pris la décision de soutenir la coalition Diomaye Président incarnant à mes yeux la volonté d’un véritable changement pour notre pays. Je me dois à cette étape de ma vie, de soutenir notre vaillante et courageuse jeunesse pleine d’ambitions pour notre pays comme nous avions eu à le faire du temps glorieux du Sopi », a-t-il justifié.