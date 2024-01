Présidentielle du 25 février 2024 : Investiture d'Amadou Ba par l'UCS d'Abdoulaye Baldé

L'Union des Centristes du Sénégal, dirigée par Abdoulaye Baldé, a marqué un jalon politique en investissant Amadou Ba lors d'un meeting le samedi 20 janvier. Les responsables du parti, représentant les 14 régions, ont convergé vers l'esplanade du Cices pour réaffirmer leur engagement envers les valeurs fondamentales de l'UCS et leur leader Abdoulaye Baldé.



L'affluence était exceptionnelle, avec la présence non seulement des militants du parti, mais également de membres de la coalition Benno Bokk Yakkar, tels que Pr Moussa Baldé, Victorine Ndeye, Annette Seck Ndiaye, Augustin Tine, Ndeye Saly Diop Dieng et d'autres personnalités politiques.



Lors de ce rassemblement majeur, Abdoulaye Baldé a encouragé les membres de son parti à se mobiliser en vue de la campagne électorale, en apportant leur soutien à la candidature d'Amadou Ba. Il estime que ce dernier est le mieux positionné pour poursuivre l'œuvre du Président Macky Sall. Les réalisations du Plan Sénégal Émergent (PSE) ont été mises en lumière à travers une vidéo diffusée lors du meeting d'investiture, soulignant ainsi la continuité et le progrès envisagés pour le pays.