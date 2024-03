Présidentielle : Idrissa Seck lance une pique à Bassirou Diomaye Faye





Candidat à la Présidentielle, Idrissa Seck a lancé quelques piques à son concurrent Bassirou Diomaye Faye. Pour le leader de Rewmi, les Sénégalais doivent éviter de donner le pays à un novice.





"Je sais comment fonctionne un Etat. Comment trouver des ressources grâce à mes relations internationales. Il ne faut pas donner un pays à un novice. La fonction de président de la République est une fonction supérieure et sérieuse. Quand on n’y est pas préparé, il y a des risques de conduire le pays dans des difficultés", a d'abord déclaré Idrissa Seck ce lundi sur la Tfm.