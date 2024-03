Présidentielle : Karim Wade s'attaque à Amadou Ba

Karim Wade n'a pas été retenu dans la course à la Présidentielle, mais son électorat intéresse plusieurs candidats. Alors que ses militants attendent son choix, Wade-fils semble cependant s'éloigner de Amadou Ba. Dans un post sur X, il a accusé Amadou Ba de tenter de démarcher intensivement ses hommes pour "justifier le vol du scrutin de ce dimanche".