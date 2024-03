Présidentielle : La coalition Dionne2024 reconnaît la victoire de Bassirou Diomaye Faye

Son candidat évacué à l’étranger pour cause de maladie, la coalition Dionne2024 a tardé à réagir sur les tendances de l’élection présidentielle favorables à l’inspecteur des impôts et des domaines, le fils de Ndiaganiao.





Dans la soirée de ce lundi 25 mars, elle a tenu à «féliciter chaleureusement Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 ».