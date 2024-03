Présidentielle : La promesse d'Amadou Ba aux forces de l'ordre

Le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba, était à Thiès, dans le cadre de sa campagne électorale. L'occasion pour lui de faire une promesse aux forces de l'ordre.







"Je salue les forces de défense et de sécurité. Je sais qu’elles sont nombreuses à Thiès. Le Sénégal leur doit beaucoup ! Si on peut tenir ici meeting à la place de France, c’est grâce à elles. Que ce soit l’armée, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, les eaux et forêts, les services d’hygiène, la douane… Ce sont les piliers de l’État. Moi, Amadou Ba, 5e président, je m’engage à les renforcer davantage et à travailler étroitement avec eux", a-t-il déclaré.





Amadou Ba d'ajouter : "Le président Macky Sall a beaucoup fait pour elles. Mais qu’elles sachent que cela ne fait que commencer, parce que la sécurité du Sénégal n’a pas de prix."