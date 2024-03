Présidentielle : Le mouvement Alternative pour le Sénégal du Futur rejoint Déthié Fall

Le leader du PRP et candidat à la Présidentielle, Déthié Fall, vient de recevoir le soutien du mouvement politico citoyen Alternative pour le Sénégal du futur/JOXANTE CËR, dirigé par le maire Mame Abdoulaye Tounkara.



"Dans la perspective de l'élection présidentielle du 24 mars prochain, le Mouvement politico citoyen ALTERNATIVE POUR LE SÉNÉGAL DU FUTUR/ JOXANTE CËR présidé par le maire Mame Abdoulaye TOUNKARA vient de rejoindre la Coalition Déthié FALL 2024, ce mardi 12 mars 2024. Sa délégation était composée de M. Amadou Baba GUEYE, M.A. TOUNKARA, Pape Alcé SECK, Famara DIANDI, Mmes Fatou Rosalie NDIAYE, Aissatou SARR... A noter quelques absences excusées du fait de divers contretemps", lit-on.



Pendant plus d'une heure et demi, les membres dudit mouvement et les hommes de Déthié Fall ont discuté des perspectives à venir.