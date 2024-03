Présidentielle : le Président Bassirou Diomaye Faye va s’adresser aux Sénégalais à 21 heures

Ce sera sa première prise de parole en public, après son élection à la magistrature suprême. «Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'adressera au peuple sénégalais ce jour, lundi 25 mars 2024 à 2l h. La presse nationale et internationale est conviée à cette déclaration de presse qui sera l'occasion pour lui de faire le point sur l'élection, sa victoire et sur les prochaines et premières étapes de la prise de pouvoir démocratique », indique le communiqué de la coalition DiomayePrésident reçu.







Auparavant, les membres de cette coalition ont soutenu que « vingt-quatre heures après le scrutin de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, les résultats se dessinent, confirmant de manière éclatante la victoire incontestable au premier tour de notre candidat le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ».





D'ailleurs, font-ils savoir, la quasi-totalité des candidats qui étaient en lice lui a exprimé, à travers des publications, ses vœux de succès dans cette mission noble et exaltante au service du peuple sénégalais.