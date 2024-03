Présidentielle : Le "PACTE" d'Idrissa Seck avec le pays

Pour sa première journée de campagne électorale la coalition idy2024 a été à la mosquée de la Divinité, au niveau du quai de pêche de Ouakam, pour rencontrer le collectif pour une pêche durable. Idrissa Seck en a profité pour faire part de sa vision du Sénégal. Il s'agit d'un "Pacte" (acronyme) qui touche pratiquement tous les secteurs.







En effet, le candidat à la Présidentielle va miser sur "la paix qui est aujourd'hui un gage de la cohésion nationale, de la stabilité. Cela, pour un peuple sans couture avec une entente entre les filles et les fils du pays". Dans ce dessein, il faut un leadership qui va impulser le deuxième point du Pacte qui est l'autorité. "Une autorité claire, affirmée et assurée qui s'associe à la comparaison dans le travail au niveau des différents secteurs est impérative", dit-il.





S'agissant du troisième point qui concerne le travail, il dira que le pays ne saurait se développer sans le travail. Il faut une réhabilitation de la valeur du travail. Et l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental de donner l'exemple des femmes écailleuses de poissons qui sont prestataires de services ou entrepreneures. Il faut les former, parce qu'elles ont déjà l'esprit d'entreprise et le Sénégal dispose de compétences.





"Travailler, toujours travailler, encore travailler, comme disait le président Abdoulaye Wade, est la seule et unique solution. Pour se faire, il faut du savoir et de l'énergie", a expliqué Idrissa Seck.