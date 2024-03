Présidentielle : Les 5 candidats les plus stylés

Et ce n’est pas parce qu’elle est une dame ! Anta Ngom a un style vestimentaire qui séduit les Sénégalais à l’unanimité. On se rappelle de son joli chapeau porté pour aller témoigner son soutien à l’égard de Cheikh Niass dans les locaux de Walfadjri.

Que ça soit en tenues traditionnelles ou modernes, la leader de l'Alternative pour la relève citoyenne est toujours bien habillée. Anta est également très regardante en ce qui concerne les accessoires et sacs qui accompagnent ses belles tenues.

4-Khalifa Ababacar Sall

















Il aime le blanc et ça lui va à ravir! Même en cette campagne, Khalifa Sall opte encore pour du blanc. Grand boubou, chemise, costumes africains : toujours du blanc. Le leader de la Coalition Khalifa 2024 porte souvent des costumes de couleur claire et n’oublie jamais d’y ajouter une chemise blanche. Depuis plusieurs mois, il a opté pour l’absence de cravate, ce qui lui donne un air plus relax et jeune. En plus le blanc symbolise la paix, il est la couleur du possible, la page blanche sur laquelle l'histoire s'écrit. C'est pourquoi elle est souvent assimilée à l'innocence et à la simplicité.





5-El Hadji Mamadou Diao