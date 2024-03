Présidentielle: Les félicitations du directeur du Cices, Salihou Keita à Bassirou Diomaye Faye

A l’instar des hommes politiques et des personnalités de la société civile, Salihou Keita a aussi félicité le candidat de la coalition Diomaye-Président.



Dans une note rendue publique, ce lundi 25 mars, le Directeur du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) et responsable politique à Sangalkam a écrit : « Je suis heureux d'adresser mes vives félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye suite à sa belle victoire à l'élection présidentielle du 24 mars 2024 ».



A cette occasion, il a adressé au nouveau Chef de l’État ses « meilleurs vœux, de bien-être et de réussite dans l'exercice de ses charges au service exclusif de nos compatriotes pour un Sénégal meilleur ». « Beaucoup de succès et d'accompagnements pour cette nouvelle fonction présidentielle », a ajouté Salihou Keita.