Présidentielle : Mansour Faye exprime son souhait pour un bon déroulement du scrutin

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a exercé son droit de vote à l'école Macodou Ndiaye, dans le quartier Ndiolofene.







S'adressant à la presse, il a exprimé son souhait de voir le déroulement du scrutin se conclure dans de bonnes conditions.





« Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu et prier sur le prophète Mouhamed. Comme vous l'avez constaté, je viens de remplir mon devoir citoyen en déposant mon bulletin de vote dans l'urne pour les élections présidentielles de mars 2024. Le centre Macodou Ndiaye est très animé depuis l'ouverture des bureaux, et nous avons observé un défilé d'électeurs sans aucun problème, le vote se déroule parfaitement bien. Notre souhait et nos prières sont que ce processus électoral se poursuive normalement jusqu'à la fermeture des bureaux. Nous vivons une ambiance sereine, bon enfant, en communion avec les électeurs qui viennent, votent, et repartent. Pour l'instant, le Ramadan n'a pas eu d'impact sur le bon déroulement du vote », a-t-il remarqué.





Poursuivant ses propos, il a souligné que les habitants de Saint-Louis sont habitués à voter et qu'il est convaincu qu'ils sortiront pour remplir leur devoir citoyen : « Nous sommes encore en matinée et nous avons déjà constaté une forte affluence, surtout de la part des personnes âgées, tôt le matin, et d'autres continuent à venir. Pour l'instant, le Ramadan n'affecte pas le vote. C'est notre observation. Le processus électoral se déroule bien. Personnellement, je n'ai aucune inquiétude particulière. Depuis de nombreuses années, les Saint-Louisiens votent, donc pour eux, le vote ne pose aucun problème. Bien sûr, le contexte a légèrement changé, surtout avec le Ramadan, mais les électeurs prendront toutes les dispositions nécessaires pour accomplir leur devoir citoyen avant la fermeture des bureaux de vote », a-t-il affirmé.