Présidentielle : Me Augustin Senghor et le scrutin du 24 mars

L’équipe du Sénégal est en France pour honorer ses deux rendez-vous amicaux de mars. Vendredi dernier, les Lions ont battu (3-0) les Panthères gabonaises. Ce mardi, ils affronteront les Guépards béninois (anciennement Écureuils). Toujours près de la sélection, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a répondu présent à Amiens, lieu des deux matchs.



Mais, selon Stades, le séjour en France du patron du football sénégalais sera entrecoupé d’un rapide aller-retour entre Dakar et la ville du Nord de la France. Le quotidien spécialisé annonce dans son édition de ce lundi 25 mars 2024 que Me Senghor a effectué un saut dans son pays pour voter à la présidentielle de ce dimanche. Il «est attendu à Amiens d’ici à mardi pour le second match amical, contre le bénin», indique le quotidien spécialisé.