Présidentielle : Me Moussa Diop rejoint Bassirou Diomaye Faye

Actuellement en prison, Me Moussa Diop, leader de AG Jotna, a décidé de rejoindre la coalition Diomaye Président. L'annonce a été faite via un communiqué de son parti.





« Compte tenu de la tournure de la situation actuelle au Sénégal, le Bureau Exécutif National, après avoir consulté la base et recueilli l’avis de son Président Me Moussa Diop qui a rencontré de hauts responsables du Président Ousmane Sonko, appelle à soutenir la candidature de BASSIROU DIOMAYE FAYE en raison de la convergence de vues pour un Sénégal réconcilié et prospère », communique le parti AG/ JOTNA.





Egalement, le Bureau Exécutif National dudit Parti déclare sa ferme opposition contre tout report de l’élection présidentielle et appelle toutes les forces vives de la nation au respect du calendrier républicain.