Présidentielle : Ousmane Sonko appelle Koungheul à faire le choix de l'alternance

Le leader du parti dissous PASTEF a battu campagne pour son poulain Bassirou Diomaye Faye dans le département de Koungheul. Pour l’occasion, il a été accueilli et suivi par un nombre impressionnant de personnes depuis l’entrée de Koungheul jusqu’à la sortie de la ville.



Dans son discours, le candidat recalé à l’élection présidentielle, a demandé à ses partisans de voter pour Bassirou Diomaye Diakhar Faye. “Le département de Koungheul ne doit pas être en reste devant cette alternance qui se dessine dans notre pays”, a-t-il entonné.



Ousmane Sonko estime que ce dernier "est un homme de valeur et de principe qui a toujours été au service de son pays".



M. Sonko a indiqué que l’heure du changement a sonné et, toutes les localités du pays doivent en avoir conscience. "Il appartient aux Sénégalais de prendre leur destin en main. C’est un impératif pour développer le Sénégal", a-t-il déclaré.



A ses militants et sympathisants, il a demandé d’aller récupérer leurs cartes d’électeurs, d’aller tôt dans les bureaux le dimanche 24 mars, pour voter afin de sécuriser leurs voix.