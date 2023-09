Présidentielle / Pastef : Lansana Gagny Sakho invite ses camarades à réfléchir à un candidat de substitution

La résignation s'accentue de plus en plus au sein de l'ex-parti Pastef. Si les patriotes rejettent jusqu'à présent l'idée d'un candidat autre que celle d'Ousmane Sonko, dans les faits, ils semblent visiblement divisés. En atteste le post de Lansana Gagny Sakho, membre de l'ex-parti du maire de Ziguinchor.



Selon l'ancien directeur général de l'ONAS, "la rue ne peut plus être une réponse". L'urgence pour ces partisans du maire de Ziguinchor serait donc de "dépasser les réactions émotionnelles". Lansana Gagny Sakho affirme que "le combat est dans la réflexion stratégique autour de plans A et B et C".



Comme pour avertir ses camarades de parti, Lansana Gagny Sakho lâche : "Il faut être naïf pour croire à une implosion de BBY. L’instinct de survie de ses membres va prendre le dessus sur tout. Des élections auront bien lieu au Sénégal en février 2024. La folie serait de croire qu’on pourrait empêcher la tenue de ces élections."



Avec la désignation d'Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, il est espéré une continuité du régime. Et pour Lansana Gagny Sakho, "cette continuité, ce sont tous ces jeunes sans perspective qui disparaissent dans le flot des océans et qui méritent mieux".



Il est donc nécessaire, selon lui, d'en "finir démocratiquement avec ce régime".