[Reportage] Présidentielle reportée: Khalifa Sall bat campagne malgré tout





Casquette noire sur la tête, il serre les mains de ses partisans: Khalifa Sall, l'un des principaux candidats à la présidentielle reportée au Sénégal et ancien maire de la ville, mène campagne malgré le flou sur la date du scrutin.





"Nous voulons Khalifa" comme président, scande la foule de centaines de personnes dans une ruelle pavée du quartier de Hann-Bel Air, un fief de Khalifa Sall.





"Depuis le 4 février, nous sommes en campagne, le processus électoral continue", déclare t-il vêtu d'un ensemble en jean noir, au milieu des T-shirts et ballons à son effigie.





"Politiquement et légalement, nous sommes en droit d'être en campagne", dit-il, souriant, suivant les chants et slogans à sa gloire, au rythme des tams-tams et des vuvuzelas.





Les Sénégalais qui devaient voter dimanche prochain ignorent quand ils se rendront aux urnes à la suite d'une décision, inédite depuis l'indépendance en 1960, du président Macky Sall qui, le 3 février, a décrété le report de l'élection juste avant l'ouverture officielle de la campagne.





S'en est suivi une crise marquée par des manifestations réprimées par les forces de l'ordre. Trois personnes ont été tuées.





Le Conseil constitutionnel a ensuite invalidé le report et a demandé au président Sall, qui n'est pas candidat à sa succession après deux mandats consécutifs depuis 2012, d'organiser le scrutin "dans les meilleurs délais".





Un vif débat s'est ouvert sur la tenue de la présidentielle avant ou après le 2 avril, expiration officielle du mandat de cinq ans de Macky Sall, ainsi que sur une reprise à zéro ou non du processus électoral et du maintien des mêmes 20 candidats désignés en janvier par le Conseil constitutionnel. Il n'en reste plus que 19 après le retrait de Rose Wardini.





A 68 ans, Khalifa Sall se présente pour la première fois à une présidentielle après en avoir été empêché en 2019 à cause d'une condamnation.





Cet ancien député, enseignant de formation élu maire de Dakar en 2009 et réélu en 2014, avait été reconnu coupable du détournement, et condamné en 2018 à cinq ans de prison.





"Il a bien travaillé" à Dakar





Khalifa Sall a toujours protesté de son innocence et crié au coup monté. Emprisonné en 2017, il a recouvré la liberté en 2019, à la faveur d'une grâce présidentielle.





Un dialogue politique à l'initiative du président Sall a permis la participation à la présidentielle de 2024 de cet ancien ministre du président socialiste Abdou Diouf (1981-2000).





Dans son programme, il promet "un Sénégal inclusif et prospère dans une dynamique de développement durable".





Il entend promouvoir un développement dont "le socle" repose sur "l'investissement prioritaire" dans l'homme, "la gestion responsable de l'eau et la distribution équitable de la terre".





"L'espoir des paysans, des pêcheurs et des pasteurs", lance un orateur en parlant de Khalifa Sall dans la foule massée dans un centre socio-culturel de Hann-Bel Air, point de départ d'une marche à travers les ruelles du quartier pour des "visites de proximité" et "du porte-à-porte".





Khalifa Sall fait le tour des échoppes, ateliers et maisons, discute avec riverains et militants.





"C'est l'homme qu'il faut pour construire le Sénégal. Il a bien travaillé quand il était maire de Dakar et a de l'expérience", affirme une femme de 40 ans qui se présente comme ménagère. "Il donnait du lait et des uniformes aux écoliers. Tout ça a disparu quand il a quitté la mairie", dit-elle.





Il a aussi ses opposants à Hann-Bel Air: marchand ambulant, Papis Seck, 22 ans, affirme lui préférer l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, "notre seul espoir". Il votera pour Bassirou Diomaye Faye, proche de Sonko et candidat de substitution, également incarcéré.





Quant à Niakhana Ndao, restauratrice de 50 ans, elle loue "les nombreuses réalisations" du président Sall et votera pour le candidat qu'il a désigné, le Premier ministre Amadou Bâ.