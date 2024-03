Présidentielle : Serigne Mboup clôture sa campagne à Kaolack

En ce dernier jour de campagne électorale, le candidat Serigne Mboup était dans son fief de Kaolack. La maire de la capitale du Saloum a sillonné les rues de la commune, dont Touba Ndorong, le marché, le port, l’usine de transformation de l’arachide. À l’heure de la pause, il s'est rendu à la mosquée, ensuite il a visité l'unité des femmes de la Fayda, Domitexka et puis arrêt à la Chambre de commerce.



Le ministère de la Justice sera supprimé, une fois à la tête du pouvoir, selon Serigne Mboup. ‘’L’Indépendance de la justice fait partie de mes combats. Je vais supprimer le ministère de la Justice et le remplacer par la Haute autorité avec collège électoral et Conseil supérieur des cultes et religieux. Développer six pôles régionaux, nommés des ministres d'État résident qui vont s'occuper de trois directions : un partenariat privé et investissement ; les grands travaux d'intérêt public et suivis et évaluations. Investir dans les régions pour mieux accompagner les collectivités locales".



Serigne Mboup veut décentraliser l’économie dans les régions, car « 95 % de notre économie repose sur Dakar. Si à Kaolack l’arachide se développe, le sel, développer le transport logistique, terre, mer, air. Développer le port secondaire et le port sec, et moderniser le transport, car depuis 2010, il n'y avait que deux bateaux et maintenant, nous sommes à 300 bateaux’’, soutient le candidat Serigne Mboup.



Le leader du mouvement And Nawle a promis également de porter "le prix du kilogramme d’arachide à 500 F CFA, soutenir l’agriculture, développer l’élevage, la pêche, arrêter les importations, créer des unités de transformation».



Concernant le secteur de la santé, l’édile de Kaolack promet de remplacer la CMU par la caisse de maladie.



Serigne Mboup a demandé à tous les Sénégalais de voter pour lui pour le développement du Sénégal.