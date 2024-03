Présidentielle : Serigne Mboup félicite Bassirou Diomaye Faye

Un verdict qui se dessine ? Plusieurs candidats à la dernière présidentielle ont adressé leurs félicitations à Bassirou Diomaye Faye. Cette fois-ci, c’est au tour du maire de Kaolack de s’y coller : « J'adresse mes vives félicitations au Pr Bassirou Diomaye Faye et à sa coalition Diomaye Président pour sa brillante victoire à la suite de ce scrutin du 24 Mars ».





« Je lui formule mes meilleures prières de succès et de réussite pour cette lourde tâche de diriger les destinées de Sénégalais pour ces 5 ans à venir. Que l'espoir de tout le peuple porté en son endroit se réalise et que le rêve de cette jeunesse se concrétise. Je salue la maturité du peuple sénégalais et le culte de paix prôné par tous le Sénégalais pendant cette période », a ajouté le leader du mouvement Ande Nawle.