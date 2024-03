Présidentielle : Serigne Mboup lance sa campagne dans les marchés de Kaolack

Le président Serigne Mboup a lancé officiellement sa campagne à Kaolack, dans son fief. Dans son programme "Yokkou Ba Yegko", il compte créer un Conseil supérieur religieux, afin de rompre avec les vieilles pratiques. Faire de telle sorte que le Sénégal se développe.





Pour sa première journée de campagne électorale, Serigne Mboup l’a réservée à Kaolack la ville dont il est le maire. "Je suis fier d’être kaolackois. Si je commence ma campagne sans venir à Kaolack, j’allais commettre une erreur. Je suis un des leurs. Kaolack ma fierté".





Sa caravane a ainsi fait le tour des principaux marchés de la commune pour s’adresser à ses pairs, lui l’opérateur économique de profession. «C’est naturel que je m’adresse en premier aux acteurs du secteur informel qui m’ont mis à la tête de la commune de Kaolack et sur lesquels je compte pour conquérir le Sénégal. Il s’agit de mon électorat naturel et je me devais de les convaincre sur la pertinence de ma candidature à la Présidentielle du 24 mars prochain" a justifié l’édile de Kaolack au cours d’une halte au marché Occass de Touba Ndorong.





Accueilli par les commerçants et les riverains, l’opérateur économique a rappelé quelques axes de son programme. «En deux ans de gestion de la commune de Kaolack, même si tout n’est pas rose, les populations ont pu se rendre contre de nos réalisations, notamment dans la lutte contre l’insécurité, le renforcement de la voirie urbaine, l’éclairage public ou la promotion des femmes. C’est ce que je compte amplifier avec des moyens budgétaires autrement plus conséquents sur toute l’étendue du territoire national", a-t-il promis.