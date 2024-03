Présidentielle : Thierno Alassane appelle à réenchanter le Sénégal avec « intégrité » et « transparence »

Le leader du parti « La République des Valeurs » , Thierno Alassane Sall, a récemment pris la parole sur Twitter pour partager sa vision d'un Sénégal nouveau. Dans sa déclaration, il a exhorté ses partisans à se mobiliser pour faire de l'intégrité et de la transparence les fondements de la nation.



« Ensemble, réenchantons le Sénégal. Ensemble, faisons de l'intégrité et de la transparence les piliers de notre République », a déclaré Thierno Alassane Sall.



Le candidat à l'élection présidentielle a également exprimé sa gratitude envers ses partisans tout en mettant en avant l'importance de leur soutien et de leur mobilisation pour réaliser un changement significatif. « Votre soutien est indispensable. Votre mobilisation fera la différence », a-t-il écrit.



L’ancien ministre a appelé chacun à contribuer à sa cause, affirmant que chaque geste en sa faveur rapproche le Sénégal de son potentiel de prospérité. « Chaque geste en faveur de notre cause est un pas vers le Sénégal prospère que nous rêvons de bâtir », a-t-il ajouté.



Enfin, le leader politique a clairement opposé sa vision à celle de l'actuelle gouvernance, en déclarant : « Ensemble pour une République des Valeurs, contre la République des voleurs ».