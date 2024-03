Présidentielle : Tout savoir sur le programme de Anta Babacar Ngom





Candidate à la présidentielle et leader du mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom Diack présente un programme politique articulé autour de 3 piliers : la relève pour la concorde nationale, l’Etat de droit et la bonne gouvernance ; la relève pour la restructuration de l’économie sénégalaise et l’accélération de la croissance. Sous le pilier de la Relève pour la Concorde Nationale, l'État de Droit et la Bonne Gouvernance, la candidate propose des actions concrètes visant à restaurer la cohésion sociale et la confiance entre les citoyens et les institutions, à travers notamment une commission de « Vérité et Réconciliation » et la création d'instances permanentes de concertation.













Réconciliation et paix sociale













Anta Babacar Ngom place la réconciliation nationale au cœur de son programme. Elle souhaite réunir les Sénégalais autour d'une vision commune, mettant fin aux divisions et favorisant un dialogue constructif pour un pardon sincère. Sa gouvernance se veut inclusive, sans distinction de genre, d'âge, d'ethnie, de confession ou d'origine régionale. Une commission "Vérité et Réconciliation" sera mise en place pour apaiser les tensions et guérir les plaies de la société, accompagnée d'un gouvernement d'ouverture intégrant des compétences diverses.













Dialogue et concertation













Pour pérenniser le dialogue, elle propose de transformer l'institution du Médiateur de la République en une autorité indépendante nommée Institution du Défenseur des Droits (IDD). Un Haut Conseil de la Concertation et de la Concorde Nationales sera également instauré pour favoriser le dialogue entre toutes les strates sociales et agir comme médiateur dans les conflits. La sauvegarde de l'unité nationale et la résolution pacifique des différends, notamment en Casamance, sont des priorités.













Renforcement de la citoyenneté













Le leader du mouvement ARC souhaite consolider l'attachement aux valeurs républicaines à travers un programme d'éducation civique intégré dans les curriculums scolaires et la création d'un Observatoire national de la Citoyenneté. Des campagnes de sensibilisation nationales seront lancées pour promouvoir les valeurs républicaines et récompenser l'engagement civique. Une régulation des réseaux sociaux sera mise en place pour lutter contre les discours de haine et promouvoir une culture du respect et de la civilité en ligne.













Restauration des bases de la démocratie













Dans ce volet, Anta Babacar prévoit une réforme constitutionnelle visant à renforcer le respect des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'à rétablir l'équilibre entre les pouvoirs. Elle propose également une réforme du financement des partis politiques et du système des parrainages pour favoriser un paysage politique plus structuré et représentatif. Une attention particulière sera accordée à la promotion d'une justice indépendante et efficace, avec des réformes du Conseil Supérieur de la Magistrature et du parquet.













Liberté de la presse et médias













La candidate s'engage à renforcer la liberté de la presse en protégeant les journalistes contre toute forme de censure ou de violence. Elle prévoit une augmentation significative du fonds public d'appui à la presse en le faisant passer de 1,9 milliard de FCFA à 20 milliards. Et la semi-privatisation de la Radiotélévision Sénégalaise et du quotidien national "Le Soleil". Cette mesure vise à encourager un journalisme de qualité et indépendant, tout en garantissant une distribution équitable des ressources publicitaires.













Amélioration de la gouvernance













La cheffe de file du mouvement ARC ambitionne de dynamiser et moderniser l'administration publique en réduisant le nombre de ministres et de directions nationales, et en instaurant l'appel à candidatures avec mandat pour les hautes fonctions de l'administration. Elle souhaite suspendre temporairement certains organes comme le Conseil économique, social et environnemental pour évaluer leur impact. Une réforme globale de l'administration sénégalaise sera entreprise pour la rendre plus efficiente, transparente et proche des citoyens.













Sécurité nationale et protection des citoyens













Anta Babacar Ngom entend renforcer la sécurité nationale en sensibilisant les citoyens dès leur plus jeune âge et en territorialisant la sécurité de proximité. Elle propose de doubler les effectifs de la Police et de la Gendarmerie, tout en modernisant leurs capacités opérationnelles. La protection des frontières et la lutte contre le terrorisme seront également des priorités.













Diplomatie et diaspora













La candidate souhaite faire de la diplomatie sénégalaise un véritable instrument de développement, en rationalisant nos représentations diplomatiques à l'étranger et en lançant une politique de promotion de la culture et du tourisme sénégalais. Elle propose également de créer un Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur pour mieux intégrer la diaspora dans le développement national, avec notamment la création d'une banque internationale des Sénégalais de l'extérieur pour stimuler les investissements.













Industrialisation massive : un moteur de développement













Au cœur de cette stratégie se trouve l'ambitieuse « décennie du développement industriel du Sénégal 2024-2034 ». Avec un financement de 20.000 milliards de francs CFA sur cinq ans, Anta Babacar s'engage à doubler la valeur ajoutée du secteur industriel, positionnant ainsi le pays comme une puissance industrielle émergente. En favorisant la préférence nationale dans les marchés publics et en soutenant activement les entrepreneurs locaux, le gouvernement espère générer des millions d'emplois durables et contribuer à la prospérité économique du pays. De plus, la création de pôles industriels spécialisés et l'intégration de l'industrie 4.0 témoignent de la volonté du Sénégal d'embrasser l'innovation et de rivaliser sur la scène mondiale.













Agriculture et pêche durables : vers l'autosuffisance alimentaire













Pour garantir la sécurité alimentaire et stimuler le développement rural, le mouvement ARC prévoit de créer des pôles régionaux de développement agricole et de revitaliser le secteur de la pêche. Des investissements massifs dans la modernisation des techniques de production, la formation des acteurs du secteur et le développement de l'aquaculture sont au cœur de cette initiative. En parallèle, des mesures seront prises pour lutter contre la pêche illégale et protéger les ressources maritimes du pays.













Tourisme et artisanat : des leviers de croissance économique













Le Sénégal aspire également à devenir une destination touristique de premier plan en mettant en valeur ses richesses naturelles et culturelles. Des investissements dans l'infrastructure touristique et la promotion de sites emblématiques sont prévus, avec l'objectif d'attirer 5 millions de visiteurs d'ici 2029. Parallèlement, Anta Babacar entend faire de l'artisanat sénégalais une « première entreprise du Sénégal », en soutenant le développement du secteur et en valorisant les compétences des artisans locaux.









Amélioration de l'environnement des affaires









Anta Babacar Ngom a mis en évidence l'importance de créer un environnement favorable aux affaires pour stimuler l'émergence de milliers d'entrepreneurs. Son programme vise à éliminer les obstacles administratifs et à lutter contre la corruption, tout en introduisant un service d'accompagnement privé pour simplifier les démarches administratives des porteurs de projets.





De plus, des incitations fiscales significatives seront accordées pour stimuler l'investissement dans les PME, tandis que des programmes de financement novateurs, tels que le financement participatif, seront encouragés pour soutenir les entreprises locales.





Mobilisation des ressources financières stratégiques













Le programme de l’unique candidature féminine prévoit une réforme des régies financières de l'État pour diversifier les ressources et améliorer les délais de paiement. Des mesures complémentaires seront prises pour améliorer l'environnement des affaires, telles que la simplification des réglementations et l'adoption de mécanismes de contrôle renforcés pour garantir une gestion transparente des finances publiques.









Renforcement des capacités énergétiques et gestion durable des ressources naturelles













Dans son programme, elle met en avant la transformation structurelle de l'économie sénégalaise en tirant parti des ressources pétrolières et gazières du pays. Son programme vise à atteindre une capacité énergétique de 14 gigawatts d'ici 2029 grâce à un mix énergétique innovant, combinant énergie renouvelable et centrales électriques au gaz naturel. De plus, des mesures seront prises pour garantir une gestion transparente et responsable des ressources naturelles, notamment la création d'un Observatoire de Gestion Durable des Ressources Naturelles.





Promotion des unités de transformation et infrastructures de transport













Elle envisage de promouvoir les PME en encourageant le développement d'industries de transformation et en renforçant les infrastructures de transport, de logistique et de commerce. La construction d'aéroports internationaux et la revitalisation du transport ferroviaire seront des axes prioritaires pour améliorer la connectivité nationale et internationale du Sénégal.





Utilisation des TIC comme catalyseur de dynamique économique













Le programme de Anta Babacar Ngom prévoit également une modernisation du secteur des TIC, avec la création d'une Autorité Nationale pour la Sécurité des Infrastructures Numériques et la généralisation de l'accès au haut débit. Des mesures seront prises pour favoriser l'innovation et la croissance dans le domaine des TIC, tout en promouvant l'usage généralisé de l'E-commerce pour renforcer l'inclusion financière et l'accès aux marchés.





Renforcement des services sociaux et protection sociale













L'action 21 du programme met l'accent sur la protection des plus démunis et la réduction de la précarité. Un nouveau cadre législatif et réglementaire dédié à la protection sociale sera mis en place pour garantir à chaque citoyen une couverture optimale. Cette initiative s'inscrit dans une vision de société plus équitable où chacun dispose des moyens nécessaires pour faire face aux défis de la vie.





Anta Babacar Ngom s'engage également à coordonner efficacement les politiques économiques et structurelles pour réduire le chômage et le sous-emploi. Des projets majeurs seront lancés dans des secteurs clés tels que l'industrie, l'agrobusiness, le tourisme et le numérique, avec pour objectif la création de 5 millions d'emplois directs et indirects d'ici 2029.





Pour tirer parti des ressources du gaz et du pétrole, une réforme profonde de la politique de protection sociale sera entreprise, notamment avec la mise en place d'une nouvelle plateforme dénommée « HAFIYA » et de la carte de sécurité sociale « NOFLAYE ».





Réorganisation du Système de Santé





L'action 22 du programme vise à améliorer l'efficacité du système de santé en garantissant un accès universel aux services et une meilleure qualité des soins. Des investissements seront réalisés dans la construction et l'équipement d'infrastructures médicales, y compris un nouveau centre hospitalier universitaire et des hôpitaux départementaux de référence.





Anta Babacar Ngom prévoit également le recrutement et la formation de 1 000 médecins spécialistes et paramédicaux pour renforcer les capacités du secteur de la santé.





Promotion de l’emploi des jeunes et du leadership féminin





L'action 23 met l'accent sur l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Un Plan National pour l'Emploi des Jeunes sera lancé, avec des programmes de formation dans des secteurs à forte croissance économique tels que l'industrie et les technologies de l'information.





Pour les femmes, des initiatives telles que la création d'une Agence Nationale de Promotion du Leadership Féminin et des fonds d'investissement spécifiques seront mises en place pour stimuler l'entrepreneuriat féminin et créer deux millions d'emplois.





Reconstruire le système éducatif en phase avec les ambitions économiques





Anta Babacar Ngom met l'accent sur une éducation nationale inclusive et le développement de solutions alternatives pour rehausser le niveau de l'enseignement. Sa politique éducative priorise l'enseignement technique et professionnel pour répondre à la demande d'emploi dans les pôles agricoles et les filières cibles. Pour cela, trois filières seront proposées dès la classe de 3ème : l'enseignement général, technique ou professionnel. En outre, des partenariats avec le secteur privé seront établis pour garantir la pertinence des formations et favoriser l'insertion professionnelle des diplômés.





Mettre en place le Conseil National de l’éducation et revaloriser la condition de l’enseignant













Elle prévoit de revaloriser les conditions de vie et de travail des enseignants tout en pacifiant l’espace scolaire sénégalais. Elle annonce l'organisation des Assises nationales de l’éducation en 2025 pour discuter des enjeux et des défis du système éducatif, ainsi que la création d'un Conseil national de l’éducation et de la formation, supervisant les orientations et performances du système éducatif. Un système d'évaluation périodique et de certifications spécifiques sera instauré pour garantir l'avancement dans la carrière des enseignants, avec des critères sélectifs de recrutement et une prolongation du cursus de formation pour les futurs enseignants.













Renforcer la carte universitaire













La candidate propose une nouvelle carte universitaire prenant en compte les sept pôles de développement stratégiques du pays. Chaque pôle se spécialisera dans des domaines clés, tels que l'agriculture, les NTIC, l'industrie, la pêche, l'artisanat, les mines, la médecine et la pharmacie, afin de maximiser les potentiels locaux et de répondre efficacement aux besoins économiques et sociaux du Sénégal.





Faire du sport un véritable outil de développement humain, social et économique













Dans une démarche inclusive, Anta Babacar Ngom propose la création d'une agence nationale du Sport pour promouvoir le développement inclusif des pratiques sportives à travers le pays. Cette agence soutiendra des projets visant à rendre le sport accessible à tous les publics et encouragera l'épanouissement du haut niveau et de la haute performance sportive, tout en favorisant la détection et l'encadrement des talents sportifs à travers des académies sportives régionales.





Réforme territoriale et création de pôles de développement





La candidate a annoncé une réforme majeure de la gouvernance territoriale en regroupant les 14 régions du Sénégal en sept pôles régionaux de développement. Cette initiative vise à renforcer l'échelon régional en clarifiant les compétences et en favorisant un développement territorial durable et équilibré. L'objectif est de dynamiser le développement à la base en valorisant les potentialités des collectivités territoriales.













Renforcement de la décentralisation et modernisation des villes













Elle s'engage à renforcer la décentralisation et à moderniser les villes en donnant plus de pouvoirs aux collectivités locales. Un programme de modernisation des infrastructures urbaines sera lancé pour répondre aux besoins croissants des populations urbaines, avec un accent particulier sur la modernisation des systèmes de transport, d'énergie, d'eau et d'assainissement. De plus, des actions seront menées pour promouvoir une gouvernance participative et transparente au niveau local.













Amélioration du bien-être et préservation de l'environnement













Le mouvement envisage de renforcer le cadre institutionnel de l'aménagement du territoire et de lancer des programmes de protection du littoral contre l'érosion côtière. Un programme ambitieux de développement des villes durables sera également mis en place pour créer des environnements urbains plus durables et résilients. En outre, des mesures seront prises pour renforcer la politique de reboisement et réduire l'utilisation de plastique à usage unique.













Facilitation de l'accès à l'eau potable et investissement dans l'assainissement













La candidate s'engage à garantir l'accès à l'eau potable à toute la population en réhabilitant et en étendant les ouvrages hydrauliques. Des actions seront menées pour desservir 2,5 millions de personnes supplémentaires en milieu rural et environ 3 millions de personnes en milieu urbain d'ici 2029. De plus, des mesures seront prises pour promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau et développer des infrastructures hydrauliques multifonctions.