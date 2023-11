Présidentielle : Un ex adjudant chef de la gendarmerie déclare sa candidature

Mamadou Dione ancien adjudant en chef de la Gendarmerie a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle.





"Je vous informe solennellement que j'ai décidé de démissionner de la gendarmerie avec le grade d’adjudant-chef et tous les avantages que cela comporte J'ai eu l'honneur et le privilège d'exercer dans plusieurs unités de gendarmerie: routière et territoriale. Désormais il est maintenant temps pour moi de passer à de nouvelles opportunités et de relever de nouveaux défis", a-t-il déclaré lors d’un point de presse.