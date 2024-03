Présidentielle : un timide démarrage de la campagne électorale à Matam

La campagne électorale de la présidentielle du 24 mars est lancée, depuis ce samedi 9 mars, après plusieurs semaines d’incertitudes. On est encore loin de l’ambiance des campagnes électorales dans la région de Matam.





La campagne électorale pour l’élection présidentielle connaît un démarrage très timide dans la onzième région du Sénégal. Ici, l’ambiance et le décor n’ont pas changé dans presque toutes les localités. Dans la commune de Matam (capitale régionale), à Ourossogui (carrefour économique) et dans les Agnam, ce n'est pas encore l'effervescence comme les précédentes campagnes. Jusqu'ici aucune manifestation d'envergure n'a été enregistrée dans les localités précitées. A Ourossogui, c'est le train-train habituel. Aucune affiche d'un leader n'est visible sur les murs ou les panneaux publicitaires au rond-point central. Le constat est le même dans la commune de Matam et celle des Agnam (fief du coordonnateur départemental) de la coalition présidentielle. Dans les états-majors politiques, c'est presque le calme plat. Toutefois, « la coalition Diomaye Président » annonce une caravane de sensibilisation.





Premier candidat a sillonné la région de Matam, le dimanche, Aly Ngouille Ndiaye n’a pu dérouler ses activités à cause de la disparition du fils d’un guide religieux. Il a exprimé ses condoléances au chef religieux de Matam qui avait perdu son fils. Cette situation a conduit Aly Ngouille Ndiaye à interrompre son programme dans la onzième région. Interpellé par la presse sur « les possibilités d’un report de la présente élection présidentielle », le président de la coalition Aly Ngouille 2024 se veut formel. « Nous n’avons pas de raison de craindre un nouveau report de l’élection présidentielle.