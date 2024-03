Présidentielle, vacance du pouvoir : Les précisions de Me Sidiki Kaba

Lors d'un point de presse organisé ce jeudi, Me Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, a évoqué la possibilité qu'une nouvelle phase du processus électoral démarre si le président de l'Assemblée nationale venait à succéder à Macky Sall à partir du 2 avril, date butoir du mandat du président sortant.





Me Sidiki Kaba a exprimé l'idée que Amadou Mame Diop deviendrait automatiquement président de la République en cas de constatation d'une vacance du pouvoir par le Conseil constitutionnel.





Ces déclarations interviennent après la clôture du dialogue national orchestré par le chef de l'État, préalable à la fixation d'une nouvelle date pour l'élection présidentielle, initialement prévue le 25 février. Dans cette éventualité, ajoute le ministre de l'Intérieur, "le président de l'Assemblée nationale serait chargé d'organiser l'élection dans un délai de soixante à quatre-vingt-dix jours, ce qui impliquerait la réouverture des candidatures, annulant ainsi les 19 candidats sélectionnés lors de la première phase de vérification du Conseil constitutionnel".





Me Sidiki Kaba insiste sur le fait que si le président de l'Assemblée nationale devient président de la République, ses pouvoirs resteront limités : « Il y a un certain nombre d’actions qu'il ne peut pas faire, et qui sont énumérées dans la Constitution. Son pouvoir principal reste l'organisation de l'élection présidentielle ».